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10:06 (мск), источник: БЕЛТА

В Гродно прощаются с двукратным олимпийским чемпионом по тяжелой атлетике Александром Курловичем

9 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Церемония прощания с двукратным олимпийским чемпионом по тяжелой атлетике Александром Курловичем пройдет сегодня в Гродно, сообщили БЕЛТА в Гродненском облисполкоме.

Известный спортсмен умер на 57-м году жизни 6 апреля 2018 года. Церемония прощания с Курловичем Александром Николаевичем начнется сегодня в 11.00 с отпевания в гродненском Свято-Покровском Кафедральном Соборе по улице Ожешко.

Затем гроб с телом покойного будет установлен в холле Ледового дворца, где с 12.00 до 15.00 попрощаться с легендарным спортсменом смогут коллеги по спорту, руководители белорусского спорта и друзья. В 14.30 начнется траурный митинг памяти. В последний путь печальный кортеж отправится в 15.00.

Похоронят Александра Курловича на аллее почетных захоронений центрального городского кладбища по проспекту Космонавтов.

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