В Гродно прощаются с двукратным олимпийским чемпионом по тяжелой атлетике Александром Курловичем

Известный спортсмен умер на 57-м году жизни 6 апреля 2018 года. Церемония прощания с Курловичем Александром Николаевичем начнется сегодня в 11.00 с отпевания в гродненском Свято-Покровском Кафедральном Соборе по улице Ожешко.

Затем гроб с телом покойного будет установлен в холле Ледового дворца, где с 12.00 до 15.00 попрощаться с легендарным спортсменом смогут коллеги по спорту, руководители белорусского спорта и друзья. В 14.30 начнется траурный митинг памяти. В последний путь печальный кортеж отправится в 15.00.