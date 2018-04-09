В Омской области ограничат движение большегрузов

Тяжелые автомобили могут повредить покрытие, поэтому до 9 мая им запретили ездить по трассам на севере региона: это Большие Уки — Тевриз, Усть-Ишим — Загваздино — граница Тюменской области, Усть-Ишим — Фокино, а также дорога Омск — Муромцево — Седельниково на участке от Муромцево до Седельниково.