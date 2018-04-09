В Омской области ограничат движение большегрузов
В Омской области с сегодняшнего дня ограничат движение большегрузов по четырем дорогам. Это связано с началом половодья и весенней распутицы.
В Омской области с сегодняшнего дня ограничат движение большегрузов по четырем дорогам. Это связано с началом половодья и весенней распутицы.
Тяжелые автомобили могут повредить покрытие, поэтому до 9 мая им запретили ездить по трассам на севере региона: это Большие Уки — Тевриз,
Такие ограничения вводятся каждый год и не распространяются на перевозку пассажиров, лекарств, продуктов и международные грузы.
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