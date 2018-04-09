Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Конец делу Скрипаля: Лондон может предложить РФ выход - экс-посол
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
Поклонники поздравляют Елизавету Боярскую с беременностью
Только после смерти стало ясно, кем был Мавроди на самом деле
Ольга Бузова: «Цифрам я доверяю больше, чем мужчинам»
Названа самая красивая купюра из выпущенных в 2017 годуЭксперты оценивали внешний вид и надежность защиты банкнот
Нагиев, Яковлева, Вахрушев на съемках новых «Елок»: первые кадры
Яна Поплавская остановила съемки выпуска нового шоу «ДНК» на НТВ
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
АВТОВАЗ начнет выпускать пятнистые «Нивы» (фото)
Российская актриса Волчкова умерла на 48 году жизни - СМИ
СМИ: Юлия Скрипаль разрушила план Лондона по РФ
Анастасия Волочкова влюбилась в 65-летнего мужчину
Названы продукты, которые помогают похудеть
Кадыров о прибалтийских странах: приспособятся к любому хозяину
СМИ: Скрипаль разрушила план Лондона очернить РФ
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Студент задул пожар в здании ртом (видео)
Фоторепортажи
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
11Акции в память о погибших в Кемерово
09:49 (мск), источник: Комсомольская правда

После трагедии в Кемерово детские комнаты в омских ТЦ проверят

Помещения, где развлекаются малыши, должны переехать на первый и второй этаж.

Глава министерства строительства РФ Михаил Мень прокомментировал последствия трагедии в Кемерове для всех торговых центров. По его словам, по закону, детские игровые комнаты в ТЦ должны находиться не выше второго этажа здания и не дальше 20 метров от выхода, но соблюдают требование далеко не все бизнесмены.

Читайте также
МЧС начало проверки всех торгово-развлекательных центров с кинозалами

— Секрет в том, что стоимость аренды на первом и втором этажах значительно выше, чем на третьем и четвертом. Когда приходит потенциальный инвестор арендовать помещение под игровую комнату и говорит: «Нет, нам это дорого», — ему отвечают: «Тогда поднимитесь на четвертый этаж — там у нас дешевле». Никто в жажде наживы не обращает внимания на нормативную базу, которая не позволяет выше второго этажа размещать детские игровые комнаты. Я надеюсь, что нас услышат владельцы компаний, которые управляют торговыми комплексами, проведут анализ и посмотрят, где такие нарушения есть, — цитирует слова чиновника «Известия».

По его мнению, если предприниматели сами не «возьмутся за ум», принудить их должны региональные инспекции Государственного строительного надзора и МЧС. Отметим, что в Омске еще ни в одном торговом центре не перенесли детские комнаты на первый или второй этаж.

— Когда мы пришли к директору ТЦ, конечно, мы сравнили стоимость аренды на всех этажах, и, хотя намеревались занять помещение именно на первом этаже у входа, выбрали четвертый. Разница в стоимости квадрата огромная, — рассказал «Комсомолке» владелец детской игровой комнаты, расположенной в одном из торговых центров города. — Скажу честно, даже при том, что мы выбрали самый рентабельный вариант, окупались с огромным трудом и часто работали в минус: аренда попросту все съедала. В случае если бы мы взяли помещение ближе ко входу, автоматически пришлось бы поднять стоимость оказываемых услуг, но пошли бы к нам клиенты — большой вопрос.

Напомним, 25 марта в Кемерово сгорел дотла торговый центр «Зимняя вишня». Их огня не смогли выбраться больше 60-ти посетителей, многие из которых — дети.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Перед выборами президента Азербайджана Ильхам Алиев – безоговорочный лидер
Тридцать рыбаков спасли с оторвавшейся льдины в Охотском море
Трамп и Макрон обменялись данными о химатаке в Сирии
Семь дней радости: о чем не забыть на Пасху
Как Бахрейн угрожает обрушить цены на нефть
Как Россия захватывает мировой сельскохозяйственный рынок
В Белом доме обсудят новые санкции против РФ из-за атаки в Сирии
В Японии выпал снег во время цветения сакуры
Рубль ослаб к доллару и евро на старте торгов понедельника
Спорт
«Регулярка» НХЛ: Кучеров в элите, у Овечкина новый личный трофей Овечкин в седьмой раз (пятый — за шесть лет) завоевал приз лучшему снайперу регулярного чемпионата «Морис Ришар Трофи»
Авто
«Приезжие» - новая проблема на российских дорогах В МВД фиксируют рост числа аварий, произошедших по вине приезжих из стран СНГ, а также количества ДТП на железнодорожных переездах
Hi-Tech
У Илона Маска появился конкурент. Virgin разрабатывает собственный Hyperloop (видео) Сверхскорый вакуумный поезд будет развивать скорость до 1000 км/ч.
Кино
Знай наших: русские фильмы с молодыми актерами, покорившие мир В преддверии летнего марафона зарубежных фестивалей «Кино Mail.Ru» рассказывает о новых звездах российского кино, собравших многочисленные премии и награды по всему миру и доказавших конкурентоспособность отечественного кинематографа
Недвижимость
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Леди
Ольга Бузова: «Цифрам я доверяю больше, чем мужчинам» Звезда рассказала о том, как умудряется совмещать ведение нескольких бизнесов, сольную карьеру и личную жизнь – и как еще не сошла с ума от такого круговорота.
Дети
Как звезды с детьми отпраздновали Пасху (фото) Куличи, разноцветные яйца, разнообразные угощения: рассказываем, как звезды с детьми отметили светлый праздник
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь