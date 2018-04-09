После трагедии в Кемерово детские комнаты в омских ТЦ проверят

Глава министерства строительства РФ Михаил Мень прокомментировал последствия трагедии в Кемерове для всех торговых центров. По его словам, по закону, детские игровые комнаты в ТЦ должны находиться не выше второго этажа здания и не дальше 20 метров от выхода, но соблюдают требование далеко не все бизнесмены.

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— Секрет в том, что стоимость аренды на первом и втором этажах значительно выше, чем на третьем и четвертом. Когда приходит потенциальный инвестор арендовать помещение под игровую комнату и говорит: «Нет, нам это дорого», — ему отвечают: «Тогда поднимитесь на четвертый этаж — там у нас дешевле». Никто в жажде наживы не обращает внимания на нормативную базу, которая не позволяет выше второго этажа размещать детские игровые комнаты. Я надеюсь, что нас услышат владельцы компаний, которые управляют торговыми комплексами, проведут анализ и посмотрят, где такие нарушения есть, — цитирует слова чиновника «Известия».

По его мнению, если предприниматели сами не «возьмутся за ум», принудить их должны региональные инспекции Государственного строительного надзора и МЧС. Отметим, что в Омске еще ни в одном торговом центре не перенесли детские комнаты на первый или второй этаж.

— Когда мы пришли к директору ТЦ, конечно, мы сравнили стоимость аренды на всех этажах, и, хотя намеревались занять помещение именно на первом этаже у входа, выбрали четвертый. Разница в стоимости квадрата огромная, — рассказал «Комсомолке» владелец детской игровой комнаты, расположенной в одном из торговых центров города. — Скажу честно, даже при том, что мы выбрали самый рентабельный вариант, окупались с огромным трудом и часто работали в минус: аренда попросту все съедала. В случае если бы мы взяли помещение ближе ко входу, автоматически пришлось бы поднять стоимость оказываемых услуг, но пошли бы к нам клиенты — большой вопрос.