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10:14 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгоградской области прогнозируют потепление до +20ºС

Синоптики сообщают о 20-градусном тепле в Волгоградской области 10 и 11 апреля.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +6° 33% 764 мм рт. ст. 4 м/с

Как рассказали корреспонденту «АиФ-Волгоград» в местном ЦГМС, 10 апреля температура воздуха ночью составит+2…+7°С, а днем увеличится до +15… +20ºС. Ветер ожидается восточный и юго-восточный до 6−11 м/с.

11 апреля ночью температура воздуха опустится до +3…+8°С, а днем потеплеет до +15… +20ºС. Ветер прогнозируется снова юго-восточный 6−11 м/с.

А 9 апреля температура воздуха ночью составит всего 0…+5°С, местами при прояснении даже до -2ºС, а днем +13… +18ºС.

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