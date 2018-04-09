В Волгоградской области прогнозируют потепление до +20ºС

Как рассказали корреспонденту «АиФ-Волгоград» в местном ЦГМС, 10 апреля температура воздуха ночью составит+2…+7°С, а днем увеличится до +15… +20ºС. Ветер ожидается восточный и юго-восточный до 6−11 м/с.

11 апреля ночью температура воздуха опустится до +3…+8°С, а днем потеплеет до +15… +20ºС. Ветер прогнозируется снова юго-восточный 6−11 м/с.