Перелеты к месту лечения могут стать дешевле для жителей Хабаровского края
Краевая дума предлагает компенсировать часть стоимости авиабилетов за счет государственной казны.
Краевая дума предлагает компенсировать часть стоимости авиабилетов за счет государственной казны.
Депутаты Законодательной думы Хабаровского края предложили компенсировать часть затрат на покупку авиабилетов для инвалидов и тяжелобольных. Сейчас такие льготы распространяются только на поездки по железной дороге, сообщает портал «Губерния».
Отправиться на операцию в Москву или другой город России льготники могут только поездом — между тем есть пациенты, которым тряска и долгая дорога противопоказаны. В такой ситуации оказалась семья девятилетнего Сережи Копылова, страдающего редкой формой астмы. В раннем детстве мальчик пережил пожар и после этого не мог дышать без специальной трубки. Вместе со своей матерью он совершил 11 перелетов в Москву на лечение, и порой деньги на поездки приходилось собирать всем Хабаровском.
«Во-первых, это не приведет к тому, что будут увеличены расходы федерального бюджета, то есть мы останемся на том же уровне.
Инициативу депутатов Закдумы должны поддержать коллеги из других регионов, столкнувшихся с такой же проблемой. Затем эти предложения будут обсуждать в правительстве страны.
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