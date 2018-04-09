Перелеты к месту лечения могут стать дешевле для жителей Хабаровского края

Источник: РИА "Новости"

Депутаты Законодательной думы Хабаровского края предложили компенсировать часть затрат на покупку авиабилетов для инвалидов и тяжелобольных. Сейчас такие льготы распространяются только на поездки по железной дороге, сообщает портал «Губерния».

Отправиться на операцию в Москву или другой город России льготники могут только поездом — между тем есть пациенты, которым тряска и долгая дорога противопоказаны. В такой ситуации оказалась семья девятилетнего Сережи Копылова, страдающего редкой формой астмы. В раннем детстве мальчик пережил пожар и после этого не мог дышать без специальной трубки. Вместе со своей матерью он совершил 11 перелетов в Москву на лечение, и порой деньги на поездки приходилось собирать всем Хабаровском.

Постановление, согласно которому пациентам выделяют деньги на проезд к месту операции, принято на федеральном уровне. Чтобы его скорректировать, нужно обращаться в Москву. Депутаты краевой думы предлагают компенсировать семьям затраты на покупку авиабилетов исходя из железнодорожных тарифов: к примеру, если билет на поезд из Хабаровска в Москву стоит 8 тысяч рублей, а перелет — 12,5 тысячи, то льготникам останется заплатить только 4 тысячи рублей.

«Во-первых, это не приведет к тому, что будут увеличены расходы федерального бюджета, то есть мы останемся на том же уровне. Во-вторых, многие граждане согласны на такую схему», — прокомментировала депутат Законодательной думы Хабаровского края Ирина Штепа.