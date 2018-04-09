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09:58 (мск), источник: ДЕЙТА

Танковый биатлон стартовал в Приморье

Сегодня, 9 апреля, на полигоне Сергеевский под Уссурийском с опозданием в один день начались окружные этапы профессионального мастерства танковых и мотострелковых экипажей «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск», сообщает DEITA RU.

Танковый биатлон — это эстафета среди танковых экипажей, состоящая из нескольких этапов, во время которых военнослужащие показывают мастерство вождения военной техники, а также точность и скорость стрельбы из установленного на танках вооружения. В соревнованиях приняло участие около 400 военнослужащих общевойсковых объединений и соединений ВВО Тихоокеанского флота, а также 50 единиц боевой техники со всего Дальневосточного Округа.

Командующий Восточным военным округом генерал-майор Олег Цеков в своей приветственной речи заявил, что таких мероприятий в Приморье еще не было. Специально для этого на полигоне № 249 подготовили трассы и модернизировали мишени.

По случаю начала соревнований на полигоне прошло общее построение участников. В торжественном митинге приняли участие представители соединений и воинских частей Восточного военного округа, школьники, представляющие региональное отделение «Юнармии», учащиеся Уссурийского суворовского военного училища, духовенство, члены семей военнослужащих.

Сами состязания состоят из трех этапов. Первый из них — индивидуальная гонка, во время которого на старт выходят экипажи из трех команд. Цель танкистов — максимально быстро пройти 3 круга, преодолеть препятствия и поразить 3 специальные мишени. В следующий этап «Эстафета» проходят лучшие 12 коллективов. Правила те же, что и в предыдущем раунде, только проехать необходимо 4, а не 3 круга. В финальном раунде сражаются четыре танковых экипажа, которые борются за места на пьедестале.

Недалеко от стартовой полосы также расположился выставочный БТР, Танк Т-72б, артиллерийская установка ПТ-САУ, со множеством разнокалиберных снарядов, а также выставка оружия — винтовки СВД, гранаты РГД-5 и Ф1, гранатомёты, осколочные мины и модификации крупнокалиберных орудий. Все это можно подержать в руках, сфотографироваться и узнать подробные технические характеристики у военных экспертов.

Напомним, соревнования по танковому биатлону возникли по задумке министра обороны Сергея Шойгу. Первые состязания прошли в 2013 году. Эти мероприятия направлены на повышение престижа военной службы.

Максим Низкодубов.

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