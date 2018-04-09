В Златоусте подросток «заминировал» соцсеть педагога
В Златоусте (Челябинская область) подросток «заминировал» школу через страницу в социальной сети педагога. Учащегося ждет суд.
В Златоусте (Челябинская область) подросток «заминировал» школу через страницу в социальной сети педагога. Учащегося ждет суд.
Прокуратура Златоуста утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 14-летнего подростка.
Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».
По версии следствия в декабре 2017 года обвиняемый, используя школьный компьютер, отправил на страницу в социальной сети своего классного руководителя сообщение о том, что в кабинете информатики заложена бомба.
После чего из школы было эвакуировано 248 человек, в ходе обследования здания взрывное устройство обнаружено не было.
«В результате преступных действий обвиняемый нарушил нормальное функционирование образовательной организации, а также отвлек силы и средства правоохранительных органов и служб, которые вынуждены были произвести
Уголовное дело направлено в Златоустовский городской суд для рассмотрения по существу.
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