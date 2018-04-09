Иск Яны Романовой к Григорию Родченкову передан в суд Нью-Йорка
Иск о клевете от омской биатлонистки Яны Романовой к информатору Всемирного Антидопингового Агентства Григорию Родченкову передан в суд
Иск о клевете от омской биатлонистки Яны Романовой к информатору Всемирного Антидопингового Агентства Григорию Родченкову передан в суд
Защищать интересы омской спортсменки, а также ее коллег по национальной сборной Ольги Зайцевой и Ольги Вилухиной будет адвокат Скот Балбер. 5 лет назад он защищал нынешнего президента США Дональда Трампа, который судился с комиком Биллом Майером
Теперь адвокат будет отстаивать интересы российских биатлонисток. Они требуют от Григория Родченкова 10 миллионов долларов за то, что
Все денежные издержки по этому процессу взял на себя бывший глава Союза биатлонистов России, миллиардер Михаил Прохоров.
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