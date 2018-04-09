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10:11 (мск), источник: Вести - Омск

Иск Яны Романовой к Григорию Родченкову передан в суд Нью-Йорка

Иск о клевете от омской биатлонистки Яны Романовой к информатору Всемирного Антидопингового Агентства Григорию Родченкову передан в суд Нью-Йорка.

Защищать интересы омской спортсменки, а также ее коллег по национальной сборной Ольги Зайцевой и Ольги Вилухиной будет адвокат Скот Балбер. 5 лет назад он защищал нынешнего президента США Дональда Трампа, который судился с комиком Биллом Майером из-за его оскорбительных слов. Однако суд по этому делу так и не состоялся — Трамп отозвал иск без объяснения причин.

Теперь адвокат будет отстаивать интересы российских биатлонисток. Они требуют от Григория Родченкова 10 миллионов долларов за то, что из-за его обвинений в употреблении допинга их пожизненно отстранили от участия в Олимпийских играх и лишили медалей Игр в Сочи.

Все денежные издержки по этому процессу взял на себя бывший глава Союза биатлонистов России, миллиардер Михаил Прохоров.

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