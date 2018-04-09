В Омске появится социальная сеть для учителей

Как сообщается на главной странице новой соцсети, которая пока работает в тестовом режиме, она предназначена для того, чтобы преподаватели по всей России могли общаться. Кроме того, специалисты смогут даже заработать — тем, кто будет активно продвигать свои методики работы, вести собственный блог и делиться научными статьями, предусмотрены гонорары. Кстати, статьи, размещенные на этом сайте, будут приравнены к публикациям в специализированным сборникам.