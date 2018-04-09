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09:56 (мск), источник: Комсомольская правда

В Омске появится социальная сеть для учителей

Ее презентуют в педуниверситете.

Этой весной по всей стране запускают социальную сеть «Педагоги. Онлайн», предназначенную для учителей. 10 апреля ее презентуют омичам в педуниверситете.

Как сообщается на главной странице новой соцсети, которая пока работает в тестовом режиме, она предназначена для того, чтобы преподаватели по всей России могли общаться. Кроме того, специалисты смогут даже заработать — тем, кто будет активно продвигать свои методики работы, вести собственный блог и делиться научными статьями, предусмотрены гонорары. Кстати, статьи, размещенные на этом сайте, будут приравнены к публикациям в специализированным сборникам.

Также омские учителя получат доступ в бесплатным вебинарам форума «Педагоги России: инновации в образовании». Кроме того, через форум можно подать документы для участия во всероссийском конкурсе учителей «Серебряная Сова».

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