В Омске появится социальная сеть для учителей
Ее презентуют в педуниверситете.
Ее презентуют в педуниверситете.
Этой весной по всей стране запускают социальную сеть «Педагоги. Онлайн», предназначенную для учителей. 10 апреля ее презентуют омичам в педуниверситете.
Как сообщается на главной странице новой соцсети, которая пока работает в тестовом режиме, она предназначена для того, чтобы преподаватели по всей России могли общаться. Кроме того, специалисты смогут даже заработать — тем, кто будет активно продвигать свои методики работы, вести собственный блог и делиться научными статьями, предусмотрены гонорары. Кстати, статьи, размещенные на этом сайте, будут приравнены к публикациям в специализированным сборникам.
Также омские учителя получат доступ в бесплатным вебинарам форума «Педагоги России: инновации в образовании». Кроме того, через форум можно подать документы для участия во всероссийском конкурсе учителей «Серебряная Сова».
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