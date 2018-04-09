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11:29 (мск), источник: Деловое сообщество

Ростовчанам расскажут о Марсе и Луне

В публ10 апреля в 17 часов в Донской государственной публичной библиотеке пройдет открытая лекция «Что искать на Марсе и зачем лететь к Луне?».

Ее проведет астрофизик и популяризатор науки Владимир Сурдин. Он является кандидатом физико-математических наук, а также доцентом Московского государственного университета.

Участие в мероприятии бесплатное, однако организаторы просят предварительно зарегистрироваться на сайте icao-rnd.timepad.ru/event/696865/. Встреча является частью федерального проекта «Энергия науки».

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