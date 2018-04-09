Ростовчанам расскажут о Марсе и Луне
В публ10 апреля в 17 часов в Донской государственной публичной библиотеке пройдет открытая лекция «Что искать на Марсе и зачем лететь к Луне?».
В публ10 апреля в 17 часов в Донской государственной публичной библиотеке пройдет открытая лекция «Что искать на Марсе и зачем лететь к Луне?».
Ее проведет астрофизик и популяризатор науки Владимир Сурдин. Он является кандидатом
Участие в мероприятии бесплатное, однако организаторы просят предварительно зарегистрироваться на сайте
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