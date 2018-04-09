Крымских детей научат финансовой грамотности
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр — РИА Новости Крым. С 10 апреля в Крыму стартуют мероприятия, в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности. Об этом сообщает Министерство финансов Республики.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр — РИА Новости Крым. С 10 апреля в Крыму стартуют мероприятия, в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности. Об этом сообщает Министерство финансов Республики.
«В рамках проекта Министерства финансов Российской Федерации “Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации” в нашей стране с 9 по 22 апреля пройдет IV Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодежи», — рассказала министр финансов РК Ирина Кивико.
Как отметил в эфире радио «Спутник в Крыму» ректор феодосийской
«Было бы правильно учить финансовой грамотности с детского сада, в игровой форме. Если ребенку объяснить в раннем возрасте, что финансы — это средства для обеспечения его жизни, он может ими управлять, научить его простейшим способам, то тогда и отношение человека будет другое, поменяется психология», — уверен специалист.
Уроки финансовой грамотности пройдут в большинстве муниципалитетов Крыма. Кроме того, 12 апреля в 8.30 министр финансов РК Ирина Кивико проведет отдельный урок для студентов агропромышленного колледжа.
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