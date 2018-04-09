Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Боярский прокомментировал слова Козловского о «хамстве россиян»
Назван лучший автомобиль в мире
Пресняков и Подольская заинтриговали поклонников снимком с младенцем
Дом Бьорндалена и Домрачевой под Минском почти готов (фото)
Ольга Бузова: «Цифрам я доверяю больше, чем мужчинам»
Семь дней радости: о чем не забыть на пасхальной неделеУ православных наступила Светлая пасхальная неделя, когда вместо привычного «Привет!» говорят «Христос воскрес!» и отменяются все посты
Яна Поплавская остановила съемки выпуска нового шоу «ДНК» на НТВ
Грозная Ходченкова и Петров на самокате: фото со съемок «Героя»
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
Новый большой Hyundai могут назвать «Палисадом»
Российская актриса Волчкова умерла на 48 году жизни - СМИ
СМИ: Юлия Скрипаль разрушила план Лондона по РФ
65-летняя Елена Степаненко рассказала, как похудела на 46 кг
Мадонна, Депп: кто не составил брачный договор и дорого заплатил
Муж Меньшовой заговорил о тяжелом расставании с женой - СМИ
СМИ: Скрипаль разрушила план Лондона очернить РФ
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Фоторепортажи
10Скончался Сергей Мавроди
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
12:43 (мск), источник: РИА Крым

Крымских детей научат финансовой грамотности

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр — РИА Новости Крым. С 10 апреля в Крыму стартуют мероприятия, в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности. Об этом сообщает Министерство финансов Республики.

«В рамках проекта Министерства финансов Российской Федерации “Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации” в нашей стране с 9 по 22 апреля пройдет IV Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодежи», — рассказала министр финансов РК Ирина Кивико.

Как отметил в эфире радио «Спутник в Крыму» ректор феодосийской Финансово-экономической академии Андрей Саливанов, обучать финансовой грамотности детей нужно с детского сада.

«Было бы правильно учить финансовой грамотности с детского сада, в игровой форме. Если ребенку объяснить в раннем возрасте, что финансы — это средства для обеспечения его жизни, он может ими управлять, научить его простейшим способам, то тогда и отношение человека будет другое, поменяется психология», — уверен специалист.

Уроки финансовой грамотности пройдут в большинстве муниципалитетов Крыма. Кроме того, 12 апреля в 8.30 министр финансов РК Ирина Кивико проведет отдельный урок для студентов агропромышленного колледжа.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В Крыму четверо мужчин пытались дать 1,5 млн рублей взятки предприятию 'Крымэнерго'
Экипажу захваченного Украиной 'Норда' доставили продукты
Израиль нанес новый удар по целям в Сирии
США обрушили российский рынок
В африканской пустыне нашли руины загадочного храма
Как герои аниме. Художница «очеловечила» российские города
Как Бахрейн угрожает обрушить цены на нефть
Венгрия встала на защиту Виктора Орбана
Генпрокуратура заподозрила Великобританию в смерти Березовского
Спорт
«Регулярка» НХЛ: Кучеров в элите, у Овечкина новый личный трофей Овечкин в седьмой раз (пятый — за шесть лет) завоевал приз лучшему снайперу регулярного чемпионата «Морис Ришар Трофи»
Авто
«Приезжие» - новая проблема на российских дорогах В МВД фиксируют рост числа аварий, произошедших по вине приезжих из стран СНГ, а также количества ДТП на железнодорожных переездах
Hi-Tech
У Илона Маска появился конкурент. Virgin разрабатывает собственный Hyperloop (видео) Сверхскорый вакуумный поезд будет развивать скорость до 1000 км/ч.
Кино
Боярский прокомментировал слова Козловского о «хамстве россиян» Резкие высказывания актера об отечественных зрителях в недавнем интервью вызвали широкий общественный резонанс
Недвижимость
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Леди
Ольга Бузова: «Цифрам я доверяю больше, чем мужчинам» Звезда рассказала о том, как умудряется совмещать ведение нескольких бизнесов, сольную карьеру и личную жизнь – и как еще не сошла с ума от такого круговорота.
Дети
Как звезды с детьми отпраздновали Пасху (фото) Куличи, разноцветные яйца, разнообразные угощения: рассказываем, как звезды с детьми отметили светлый праздник
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь