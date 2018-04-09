Крымских детей научат финансовой грамотности

«В рамках проекта Министерства финансов Российской Федерации “Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации” в нашей стране с 9 по 22 апреля пройдет IV Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодежи», — рассказала министр финансов РК Ирина Кивико.

«Было бы правильно учить финансовой грамотности с детского сада, в игровой форме. Если ребенку объяснить в раннем возрасте, что финансы — это средства для обеспечения его жизни, он может ими управлять, научить его простейшим способам, то тогда и отношение человека будет другое, поменяется психология», — уверен специалист.