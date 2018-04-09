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09:55 (мск), источник: Коммерсантъ

В Петербурге скончался художник Владимир Яшке

Художник Владимир Яшке, входивший в группу «Митьки», скончался в Петербурге на 71-м году жизни.

Как сообщается на сайте художника, Владимир Яшке умер в хосписе городской больницы № 14 7 апреля. По данным РБК, художник долгое время боролся с онкологическим заболеванием.

Являлся одним из основателей творческой группы «Митьки».

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