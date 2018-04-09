В Петербурге скончался художник Владимир Яшке
Художник Владимир Яшке, входивший в группу «Митьки», скончался в Петербурге на 71-м году жизни.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Художник Владимир Яшке, входивший в группу «Митьки», скончался в Петербурге на 71-м году жизни.
Как сообщается на сайте художника, Владимир Яшке умер в хосписе городской больницы № 14 7 апреля. По данным РБК, художник долгое время боролся с онкологическим заболеванием.
Являлся одним из основателей творческой группы «Митьки».
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.