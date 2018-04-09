Ростовская область готовится к весеннему Дню древонасаждения

В этом году на Дону посадят около 80 тысяч деревьев и 25 тысяч кустарников. Они украсят парки, скверы, мемориальные комплексы, аллеи.

По данным сайта «Экология Дона», в этом году, ориентировочно, в Дне древонасаждения примут участие не менее 70 тысяч человек. Лесное хозяйство области специально для мероприятия заготавливает саженцы, сеянцы и кустарники различных видов. А в минприроды Ростовской области разрабатывают места посадки деревьев и кустарников.

Напомним, традицию городского весеннего праздника древонасаждений возродили в Ростовской области несколько лет назад. Решением губернатора празднику был присвоен областной статус.