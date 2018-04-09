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11:44 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Ростовская область готовится к весеннему Дню древонасаждения

В Ростовской области 14 апреля пройдет весенний День древонасаждения.

В этом году на Дону посадят около 80 тысяч деревьев и 25 тысяч кустарников. Они украсят парки, скверы, мемориальные комплексы, аллеи.

По данным сайта «Экология Дона», в этом году, ориентировочно, в Дне древонасаждения примут участие не менее 70 тысяч человек. Лесное хозяйство области специально для мероприятия заготавливает саженцы, сеянцы и кустарники различных видов. А в минприроды Ростовской области разрабатывают места посадки деревьев и кустарников.

Напомним, традицию городского весеннего праздника древонасаждений возродили в Ростовской области несколько лет назад. Решением губернатора празднику был присвоен областной статус.

С 2014 года принято решение проводить День древонасаждений два раза — весной и осенью. Ежегодно во вторую субботу апреля (в этом году немного позже из-за совпадения с праздником Пасхи) и третью субботу октября тысячи жителей области выходят на улицы и высаживают деревья.

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