Ростовская область готовится к весеннему Дню древонасаждения
В Ростовской области 14 апреля пройдет весенний День древонасаждения.
В Ростовской области 14 апреля пройдет весенний День древонасаждения.
В этом году на Дону посадят около 80 тысяч деревьев и 25 тысяч кустарников. Они украсят парки, скверы, мемориальные комплексы, аллеи.
По данным сайта «Экология Дона», в этом году, ориентировочно, в Дне древонасаждения примут участие не менее 70 тысяч человек. Лесное хозяйство области специально для мероприятия заготавливает саженцы, сеянцы и кустарники различных видов. А в минприроды Ростовской области разрабатывают места посадки деревьев и кустарников.
Напомним, традицию городского весеннего праздника древонасаждений возродили в Ростовской области несколько лет назад. Решением губернатора празднику был присвоен областной статус.
С 2014 года принято решение проводить День древонасаждений два раза — весной и осенью. Ежегодно во вторую субботу апреля (в этом году немного позже
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