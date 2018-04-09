В Волгоградской области открываются велосипедные экскурсии

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областном комитете природы, посетители побывают в Среднеахтубинском районе. Они пройдут и проедут вдоль береговой линии Ахтубы 10 километров. В Ленинском районе туристов ждут живописные дубравы, ясеневые леса, луга, а также озера. Длина этого маршрута зависит от физической подготовки путешественников и составляет от восьми до 15 километров. На обоих маршрутах запланированы остановки для отдыха в беседках, на смотровых площадках, пикниковых зонах.