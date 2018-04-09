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11:42 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгоградской области открываются велосипедные экскурсии

В Волгоградской области открыты два велосипедных туристических маршрута.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областном комитете природы, посетители побывают в Среднеахтубинском районе. Они пройдут и проедут вдоль береговой линии Ахтубы 10 километров. В Ленинском районе туристов ждут живописные дубравы, ясеневые леса, луга, а также озера. Длина этого маршрута зависит от физической подготовки путешественников и составляет от восьми до 15 километров. На обоих маршрутах запланированы остановки для отдыха в беседках, на смотровых площадках, пикниковых зонах.

Любители таких прогулок смогут не только отдохнуть, но и познакомятся с большим количеством природных достопримечательностей, посетив места, недоступные автотуристу.

Отметим, гостям предоставляются напрокат скоростные велосипеды и защитные элементы. Заявки на экскурсии принимаются по телефону 8 (84479) 5−34−41.

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