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11:27 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани откроется гостиница для животных

В Казани в этом году запланирована реконструкция ветеринарной клиники Советского района. На ее базе будет организован стационар, гостиница для 50 животных и реабилитационный центр, рассказал начальник государственного ветеринарного объединения Казани Тимур Галеев.

Так, по словам Галеева, это будет первое в городе госучреждение, в котором казанцы смогут оставить собак и кошек на время отпуска.

 — Стационар рассчитан на размещение до 20 животных. Возможности реабилитационного центра, оснащенного уникальным физиотерапевтическим оборудованием, позволят выхаживать тяжелобольных животных после обширных оперативных вмешательств, хронических и редко встречающихся заболеваний, — отметил Галеев.

Объем финансирования составит около 10 млн рублей. Все работы необходимо завершить к осени текущего года.

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