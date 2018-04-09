В Казани откроется гостиница для животных
В Казани в этом году запланирована реконструкция ветеринарной клиники Советского района. На ее базе будет организован стационар, гостиница для 50 животных и реабилитационный центр, рассказал начальник государственного ветеринарного объединения Казани Тимур Галеев.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.