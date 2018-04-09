В Озерске асфальт укладывают в лужи. Видео
Видео необычного ямочного ремонта попало в Сеть.
Видео необычного ямочного ремонта попало в Сеть.
В Озерске коммунальщики начали укладывать асфальт… в лужи, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Автор записи за кадром шутит: «Там и так все нормально с дорогами, раз лопата полностью не скрылась под водой». Другие пользователи подхватывают: «это “наноасфальт”, который можно укладывать в любую погоду, он полностью растворяется водой и не наносит ущерба окружающей среде».
А вот многие озерчане пишут уже без иронии: «и на это выделили 30 миллионов рублей из городского бюджета».
Впрочем, озерские чиновники поторопились успокоить жителей: речь в данном случае идет о временных мерах. На видео рабочие заполняют выбоины крошкой из старого, срезанного асфальта. А ямочный ремонт начнется, как только высохнут лужи.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.