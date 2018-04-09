В Озерске асфальт укладывают в лужи. Видео

В Озерске коммунальщики начали укладывать асфальт… в лужи, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Автор записи за кадром шутит: «Там и так все нормально с дорогами, раз лопата полностью не скрылась под водой». Другие пользователи подхватывают: «это “наноасфальт”, который можно укладывать в любую погоду, он полностью растворяется водой и не наносит ущерба окружающей среде».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/OFooJM-GbrM?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

А вот многие озерчане пишут уже без иронии: «и на это выделили 30 миллионов рублей из городского бюджета».