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16:10 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Озерске асфальт укладывают в лужи. Видео

Видео необычного ямочного ремонта попало в Сеть.

В Озерске коммунальщики начали укладывать асфальт… в лужи, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Автор записи за кадром шутит: «Там и так все нормально с дорогами, раз лопата полностью не скрылась под водой». Другие пользователи подхватывают: «это “наноасфальт”, который можно укладывать в любую погоду, он полностью растворяется водой и не наносит ущерба окружающей среде».

Во время загрузки произошла ошибка.

А вот многие озерчане пишут уже без иронии: «и на это выделили 30 миллионов рублей из городского бюджета».

Впрочем, озерские чиновники поторопились успокоить жителей: речь в данном случае идет о временных мерах. На видео рабочие заполняют выбоины крошкой из старого, срезанного асфальта. А ямочный ремонт начнется, как только высохнут лужи.

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