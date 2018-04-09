В параде на 9 Мая в Калининграде пройдет около 50 единиц техники
В параде на 9 Мая в Калининграде пройдет около 50 единиц техники и 1500 человек, сообщает
В параде на 9 Мая в Калининграде пройдет около 50 единиц техники и 1500 человек, сообщает
Тренировки пеших парадных расчетов уже начались: проходят они на плацу
«В День Победы по главной площади Калининграда торжественным маршем пройдут около 900 военнослужащих Балтийского флота, филиала академии и около 600 представителей других силовых ведомств, среди которых курсанты Калининградского филиала
Также в военном параде примет участие около 50 единиц техники, стоящей на вооружении соединений и частей Балтийского флота.
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