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11:49 (мск), источник: АиФ Калининград

В параде на 9 Мая в Калининграде пройдет около 50 единиц техники

В параде на 9 Мая в Калининграде пройдет около 50 единиц техники и 1500 человек, сообщает пресс-служба Балтийского флота.

Источник: Аргументы и факты

Тренировки пеших парадных расчетов уже начались: проходят они на плацу Военно-морской академии в Калининграде. Ближе к 9 мая запланированы две тренировки и генеральная репетиция на центральной площади города.

«В День Победы по главной площади Калининграда торжественным маршем пройдут около 900 военнослужащих Балтийского флота, филиала академии и около 600 представителей других силовых ведомств, среди которых курсанты Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России, Калининградского пограничного института ФСБ РФ и других», — отметил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту Роман Мартов.

Также в военном параде примет участие около 50 единиц техники, стоящей на вооружении соединений и частей Балтийского флота.

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