В волгоградских природных парках проходят акции по сохранению первоцветов

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областном комитете природы, в «Нижнехопёрском» парке специалисты осматривают территорию обитания раннецветущих, проводят учет редких и исчезающих видов растений, занесенных в Красную книгу.

В парке «Цимлянские пески» среди школьников проводится сразу несколько творческих конкурсов: создание листовок «Первоцветам — Быть!», открыток «Берегите первоцветы!» и поделок «Красота весенней природы». «Усть-Медведицкий» для ребят 12−17 лет объявил конкурс фотографий «Вестники весны».