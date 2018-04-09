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11:29 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Владимир Путин подарил патриарху Кириллу пасхальное яйцо из Златоуста

Сегодня у православных началась Светлая Пасхальная Седмица.

Всю неделю в храмах будут совершаться богослужения особым пасхальным чином, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

А в ночь с 7 на 8 апреля православные христиане встретили Светлое Христово Воскресение. Перед службой в храме Христа Спасителя уникальное яйцо, созданное златоустовскими мастерами, подарил Президент России Владимир Путин патриарху Кириллу. Яйцо выточено в единственном экземпляре из уральского нефрита и помещено в декоративный корпус на подставке, украшенный позолотой и полудрагоценными камнями.

Пасхальные богослужения прошли во всех храмах Южного Урала. Глава Челябинской митрополии владыка Никодим совершил ночную праздничную литургию в Свято-Симеоновском кафедральном соборе.

Службы организовали и в исправительных учреждениях области. После богослужения женщины создали пасхальные сувениры и накрыли праздничный стол по всем правилам — с куличами и крашенными яйцами.

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