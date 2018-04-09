На Дону численность населения к 2018 году снизилась на 11 тыс. человек
Численность населения Ростовской области к началу 2018 года сократилась на 10,9 тыс. человек и составила 4,22 млн человек.
Численность населения Ростовской области к началу 2018 года сократилась на 10,9 тыс. человек и составила 4,22 млн человек.
За 2016 год численность уменьшилась на 4,7 тысячи, говорится на официальном сайте Ростовстата.
«Численность городского населения сократилась на 2,6 тыс. человек и составила 2871,4 тысячи, сельского — на 8,3 тысячи», — указано в тексте.
По информации ведомства, основная причина сокращения — естественная убыль в 12,8 тыс. Миграционный прирост составил 1,9 тыс. человек, который на 15% компенсировал потери.
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