Выдавать сертификаты в детские лагеря в Перми начнут 13 апреля

Источник: Комсомольская правда

КАК БУДУТ ВЫДЕЛЯТЬ ДЕНЬГИ?

Как и в прошлом году, семьям с детьми либо компенсируют часть стоимости путевки в детский лагерь, либо выдадут сертификат на отдых.

Сертификат на оздоровление и отдых детей может быть выдан только в загородный лагерь или санаторно-оздоровительный детский лагерь. А отправить ребенка в пришкольный лагерь досуга и отдыха или в лагерь палаточного типа в этом году можно и без сертификата. Для этого нужно просто обратиться за путевкой в организацию, оказывающую услуги по отдыху детей, — это могут быть школы, учреждения дополнительного образования, частные организации.

Если родители хотят отправить ребенка в загородный лагерь отдыха и оздоровления или санаторно-оздоровительный детский лагерь, им необходимо подготовить пакет документов для получения сертификата, который зависит от социального статуса или среднемесячного дохода семьи.

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КОМУ ПОЛОЖЕНА БЮДЖЕТНАЯ ПОДДЕРЖКА?

В первую очередь, детям из малоимущих семей, в том числе из многодетных и находящихся в социально опасном положении, и детям-инвалидам. Им положена 100-процентная компенсация путевки или сертификат на сумму в 18 964,68 рубля в загородный лагерь либо в 26 046,48 рубля — в санаторно-оздоровительный.

Остальным детям — в зависимости от дохода родителей. Если среднемесячный доход семьи менее двух прожиточных минимумов, компенсация составит 70 процентов.

Если доход от двух до трех минимумов — 30 процентов.

Если семья зарабатывает в месяц больше трех минимумов, она не может претендовать на помощь. Прожиточный минимум составляет 10098 рублей, то есть семья со среднемесячным доходом выше 30294 рубля права на сертификат или компенсацию путевки в загородный лагерь не имеет.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НАДО СОБРАТЬ?

Заявления о выдаче сертификата можно в любой из 16 пунктов выдачи сертификатов, независимо от места регистрации. Их адреса и график работы станет известен после 10 апреля.

К заявлению надо приложить:

— копию свидетельства о рождении ребенка и копию паспорта (если ребенку есть 14 лет);.

— копию паспорта родителя;.

— копию справки о регистрации по месту жительства ребенка на территории города Перми или копию страницы паспорта ребенка, на которой поставлена отметка о регистрации.

Также для детей из малоимущих семей требуется копия справки о малоимущности, выданная территориальным управлением Министерства социального развития Пермского края. Для детей-инвалидов — справка об инвалидности. Для детей из семей с доходом меньше трех прожиточных минимумов — справки о доходах родителей.

После покупки путевки сертификат надо будет отдать представителю лагеря. Причем, в течение 15 дней со дня получения, иначе сертификат будет аннулирован, а право на бюджетную поддержку утрачено.