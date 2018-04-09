Выдавать сертификаты в детские лагеря в Перми начнут 13 апреля
«КП» расскажет, кто сможет воспользоваться льготой на летний отдых детей, каков ее размер и какие документы потребуются.
«КП» расскажет, кто сможет воспользоваться льготой на летний отдых детей, каков ее размер и какие документы потребуются.
КАК БУДУТ ВЫДЕЛЯТЬ ДЕНЬГИ?
Как и в прошлом году, семьям с детьми либо компенсируют часть стоимости путевки в детский лагерь, либо выдадут сертификат на отдых.
Сертификат на оздоровление и отдых детей может быть выдан только в загородный лагерь или
Если родители хотят отправить ребенка в загородный лагерь отдыха и оздоровления или
КОМУ ПОЛОЖЕНА БЮДЖЕТНАЯ ПОДДЕРЖКА?
В первую очередь, детям из малоимущих семей, в том числе из многодетных и находящихся в социально опасном положении, и
Остальным детям — в зависимости от дохода родителей. Если среднемесячный доход семьи менее двух прожиточных минимумов, компенсация составит 70 процентов.
Если доход от двух до трех минимумов — 30 процентов.
Если семья зарабатывает в месяц больше трех минимумов, она не может претендовать на помощь. Прожиточный минимум составляет 10098 рублей, то есть семья со среднемесячным доходом выше 30294 рубля права на сертификат или компенсацию путевки в загородный лагерь не имеет.
КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НАДО СОБРАТЬ?
Заявления о выдаче сертификата можно в любой из 16 пунктов выдачи сертификатов, независимо от места регистрации. Их адреса и график работы станет известен после 10 апреля.
К заявлению надо приложить:
— копию свидетельства о рождении ребенка и копию паспорта (если ребенку есть 14 лет);.
— копию паспорта родителя;.
— копию справки о регистрации по месту жительства ребенка на территории города Перми или копию страницы паспорта ребенка, на которой поставлена отметка о регистрации.
Также для детей из малоимущих семей требуется копия справки о малоимущности, выданная территориальным управлением Министерства социального развития Пермского края. Для
После покупки путевки сертификат надо будет отдать представителю лагеря. Причем, в течение 15 дней со дня получения, иначе сертификат будет аннулирован, а право на бюджетную поддержку утрачено.
Для получения компенсации за купленную путевку требуются те же документы. Заявления на компенсацию уже принимают в департаменте социальной политики администрации города. Имейте в виду, он сменил адрес и теперь находится на ул. Газеты «Звезда», 9, кабинет № 11, телефоны: 236−15−54, 236−12−14. Подать заявления можно до 30 июня.
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