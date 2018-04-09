В Омске ушла из жизни вратарь женского хоккейного клуба «Феникс» Анна Лисовенко
В Омске ушла из жизни вратарь женского хоккейного клуба «Феникс» Анна Лисовенко. Ей было всего 36 лет. Сообщения о смерти появились в социальных сетях в минувшую субботу.
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