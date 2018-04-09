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11:49 (мск), источник: Вести - Омск

В Омске ушла из жизни вратарь женского хоккейного клуба «Феникс» Анна Лисовенко

В Омске ушла из жизни вратарь женского хоккейного клуба «Феникс» Анна Лисовенко. Ей было всего 36 лет. Сообщения о смерти появились в социальных сетях в минувшую субботу.

У Анны было диагностировано воспаление лёгких. И врачи не смогли её спасти. Погиб и её не родившийся ребёнок.

Анна долгое время играла в любительской хоккейной команде «Феникс». По итогам прошлого сезона получила от руководства лиги НХЛ Омск приз лучшего голкипера.

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