Фотофакт: упавшее дерево перегородило набережную в Симферополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр — РИА Новости Крым. На набережной реки Салгир возле детской площадки в районе музыкального училища им. Чайковского в Симферополе упал тополь. Об этом сообщают очевидцы.
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