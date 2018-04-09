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11:53 (мск), источник: РИА Крым

Фотофакт: упавшее дерево перегородило набережную в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр — РИА Новости Крым. На набережной реки Салгир возле детской площадки в районе музыкального училища им. Чайковского в Симферополе упал тополь. Об этом сообщают очевидцы.

Источник: РИА "Новости"

Дерево перегородило собой всю прогулочную зону и зацепилось кроной за близрастущий платан.

Что стало причиной пока неизвестно.

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