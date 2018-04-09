В Воронеже грузовикам запретят въезд на Московский проспект
Фуры будут объезжать север города по улице
Фуры будут объезжать север города по улице
В Воронеже для автомобилей грузоподъемностью более 10 тонн введут запрет на въезд на Московский проспект, бульвар Победы, улицы Лизюкова и Хользунова. Об этом сообщили на заседании комиссии по безопасности дорожного движения мэрии в пятницу, 6 апреля.
Фуры должны будут выходить на московское направление по улице
Елена Гончарова.
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