В Воронеже грузовикам запретят въезд на Московский проспект

В Воронеже для автомобилей грузоподъемностью более 10 тонн введут запрет на въезд на Московский проспект, бульвар Победы, улицы Лизюкова и Хользунова. Об этом сообщили на заседании комиссии по безопасности дорожного движения мэрии в пятницу, 6 апреля.