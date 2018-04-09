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11:44 (мск), источник: РИА Крым

Вторая попытка: экипажу «Норда» не дали пересечь границу с Крымом

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр — РИА Новости Крым. Члены экипажа арестованного крымского рыболовецкого судна «Норд» не смогли попасть на полуостров через украинский пункт пропуска «Чонгар». Об этом сообщила представитель судовладельца Анна Шевелева.

Источник: РИА "Новости"
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«Перехода границы ночью, к сожалению, не произошло. Сейчас экипаж судна отдыхает и отсыпается. Юридическая поддержка отдыхает и начинает готовиться к дальнейшей работе. Ребята все здоровы, скоро ждем от них видеоновостей», — рассказала Шевелева.

Первую попытку выехать с Украины девять членов экипажа предприняли в ночь на воскресенье. Тогда в дипавтомобилях РФ они пытались проехать через пункт пропуска «Гоптовка» на украинско-российской границе в Дергачевском районе Харьковской области, имея при себе официальные документы — временные удостоверения для выезда за границу.

Однако украинские пограничники не выпустили экипаж, составив протоколы за попытку незаконного пересечения границы.

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