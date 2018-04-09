Вторая попытка: экипажу «Норда» не дали пересечь границу с Крымом

«Перехода границы ночью, к сожалению, не произошло. Сейчас экипаж судна отдыхает и отсыпается. Юридическая поддержка отдыхает и начинает готовиться к дальнейшей работе. Ребята все здоровы, скоро ждем от них видеоновостей», — рассказала Шевелева.

Первую попытку выехать с Украины девять членов экипажа предприняли в ночь на воскресенье. Тогда в дипавтомобилях РФ они пытались проехать через пункт пропуска «Гоптовка» на украинско-российской границе в Дергачевском районе Харьковской области, имея при себе официальные документы — временные удостоверения для выезда за границу.