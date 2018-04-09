В Самаре завершается набор стюардов на Чемпионат мира по футболу

Самарской области завершается работа по набору стюардов, у жителей области есть последняя возможность получить дополнительное образование и опыт работы в рамках международного спортивного события. Для того, чтобы стать стюардом и побороться за место старшего контролера-распорядителя, необходимо до 13 апреля текущего года зарегистрироваться на сайте якоманда.рф и успешно пройти личное собеседование.

Организаторы ищут не только стюардов, но и супервайзеров (старших контролеров-распорядителей), которые будут курировать работу стюардов на Чемпионате мира по футболу FIFA 2018 в России™. Супервайзеров определят из общего числа стюардов по итогам обучения.

По его результатам будут отобраны лучшие кандидаты, которые пройдут специальное обучение. Первая волна обучения уже завершилась, и 202 человека готовятся получить свои удостоверения.

Напоминаем, что работа стюардов оплачивается. Ребята смогут заработать до 2500 рублей за смену.

Валентин Сульянов, стюард:

— О наборе стюардов я узнал от своих товарищей — зашел на сайт якоманда.рф, оставил заявку. После мне позвонили, я прошел собеседование, заключил договор, начал обучение. Там мы рассматривали реальные ситуации, а не зубрили теорию по учебнику. Одним из самых полезных занятий было занятие по доврачебной помощи. Нам четко объяснили, что нужно делать и как себя вести, чтобы в стрессовой ситуации не растеряться.

Обучение проводится по программе специальной подготовки стюардов, разработанной Российским футбольным союзом. В ходе него будущие стюарды изучают основы нормативно-правового регулирования обеспечения безопасности, психологической подготовки, оказания первой помощи, пожарной безопасности, поведения в чрезвычайных ситуациях. В ходе стажировки будущие стюарды работали матчах «Крыльев советов». После чего прошли аттестацию.

Кристина Гнатюк, руководитель проекта по обеспечению порядка и общей безопасности на стадионе «Самара-Арена» во время проведения ЧМ-2018 с привлечением контролеров-распорядителей:

— Впереди еще обучение по программе дополнительной подготовки, которую разработал организационный комитет ЧМ 2018. А для тех, кто хочет стать стюардом — осталась последняя возможность. Мы набираем резерв, который также сможет принять участие в чемпионате, в качестве стюардов. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте якоманда.рф и ждать звонка.

Стать стюардом могут совершеннолетние граждане Российской Федерации, не имеющие ограничений по здоровью. Стюарды будут работать на стадионе «Самара Арена» в дни проведения игр Чемпионата в Самаре. Они будут контролировать потоки болельщиков, следить за соблюдением общественного порядка, помогать маломобильным гражданам попасть на стадион. На стадионе «Самара Арена» во время ЧМ 2018 будет работать 1400 стюардов.