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11:42 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Карантин по бешенству установлен в Ардатовском районе Нижегородской области

Карантин по бешенству установлен в Ардатовском районе Нижегородской области Карантин по бешенству установлен в Ардатовском районе Нижегородской области.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом управление Россельхознадзора по региону сообщило 9 апреля 2018 года. Согласно информации, заболевание было выявлено при исследовании биоматериала лисы. Неблагополучным признан р. п. Ардатов. В угрожаемую зону вошли с. Кужендеево, д. Высоково, д. Беляево, с. Поляна и д. Липелей. Карантин введен до 3 июля. По данным управления, предыдущий факт бешенства животных был выявлен в Ардатовском районе в 2016 году.

Напомним, третий случай бешенства выявлен в Бутурлинском районе в 2018 году. Напомним также, число случаев бешенства у животных в области за I квартал 2018 года выросло в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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