Карантин по бешенству установлен в Ардатовском районе Нижегородской области

Об этом управление Россельхознадзора по региону сообщило 9 апреля 2018 года. Согласно информации, заболевание было выявлено при исследовании биоматериала лисы. Неблагополучным признан р. п. Ардатов. В угрожаемую зону вошли с. Кужендеево, д. Высоково, д. Беляево, с. Поляна и д. Липелей. Карантин введен до 3 июля. По данным управления, предыдущий факт бешенства животных был выявлен в Ардатовском районе в 2016 году.