Коммунальщики готовят городские кладбища к наплыву посетителей
Родительский день в этом году пройдет 17 апреля.
Родительский день в этом году пройдет 17 апреля.
В этом году Родительский день выпал на 17 апреля. Ежегодно помянуть умерших родственников на городские погосты в этот день приходят более 300 тысяч человек.
Горожане предпочитают убираться на могилах заранее — в субботу и воскресенье, так как в сам праздник многие работают. Именно поэтому уже сейчас коммунальщики начали подготовку кладбищ к наплыву посетителей.
На всех погостах устанавливают дополнительные контейнеры для мусора, запускают водопроводы, чистят места общего пользования и туалеты.
Напомним, что во время проведения самостоятельной уборки на кладбищах горожане обязаны соблюдать правила: выбрасывать мусор только в строго указанных местах, не поджигать траву, старые венки и прочие отходы.
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