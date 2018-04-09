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12:39 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Коммунальщики готовят городские кладбища к наплыву посетителей

Родительский день в этом году пройдет 17 апреля.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В этом году Родительский день выпал на 17 апреля. Ежегодно помянуть умерших родственников на городские погосты в этот день приходят более 300 тысяч человек.

Горожане предпочитают убираться на могилах заранее — в субботу и воскресенье, так как в сам праздник многие работают. Именно поэтому уже сейчас коммунальщики начали подготовку кладбищ к наплыву посетителей.

На всех погостах устанавливают дополнительные контейнеры для мусора, запускают водопроводы, чистят места общего пользования и туалеты.

Напомним, что во время проведения самостоятельной уборки на кладбищах горожане обязаны соблюдать правила: выбрасывать мусор только в строго указанных местах, не поджигать траву, старые венки и прочие отходы.

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