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12:47 (мск), источник: Деловое сообщество

Ростовский цирк на два месяца приостановил работу

Начиная с 9 апреля, ростовский государственный цирк на два месяца приостановил работу.

В течение этого времени в здании будут решать вопросы пожарной безопасности фойе, зрительного зала и технических помещений. Об этом со ссылкой на финансового директора учреждения Наталью Шульгу сообщает сетевое издание 161.ру.

«Этот период вынужденного простоя, который бывает в каждом цирке. Тем более сейчас начинается время отпусков», — отметила она.

В частности, будет установлена система задымления, а деревянные двери в зрительный зал заменят на металлические. Кроме того, будет убран мусор из комнаты управления световым оборудованием.

Уже в настоящий момент существует готовый проект системы пожарной безопасности. Ее начнут устанавливать в ближайшие дни. Как отметила Наталья Шульга, разработка проекта не связана с кемеровской трагедией — он был готов еще до нее.

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