Ростовский цирк на два месяца приостановил работу

В течение этого времени в здании будут решать вопросы пожарной безопасности фойе, зрительного зала и технических помещений. Об этом со ссылкой на финансового директора учреждения Наталью Шульгу сообщает сетевое издание 161.ру.

«Этот период вынужденного простоя, который бывает в каждом цирке. Тем более сейчас начинается время отпусков», — отметила она.

В частности, будет установлена система задымления, а деревянные двери в зрительный зал заменят на металлические. Кроме того, будет убран мусор из комнаты управления световым оборудованием.