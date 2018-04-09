Когда в Севастополе отключат отопление
СЕВАСТОПОЛЬ, 9 апр — РИА Новости Крым. В Севастополе отопительный сезон планируют завершить на этой неделе. Вопрос об отключении теплоснабжения будет рассмотрен на заседании правительства города в ближайший четверг.
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