Когда в Севастополе отключат отопление

К этому времени профильные чиновники должны провести анализ целесообразности работы котельных, подчеркнул губернатор города Дмитрий Овсянников.

В последние дни в городе-герое установилась теплая погода — ночью температурные показатели не опускаются ниже семи градусов тепла, а днем воздух прогревается до +20.