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12:57 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Подачу воды ограничили жителям Староминского района Кубани

Ограничение связано с долгами МУП «Коммунальные услуги» перед «Кубаньводкомплексом».

С 9 апреля 2018 года из-за нарушения сроков оплаты по договорам холодного водоснабжения в соответствии с действующим законодательством РФ вводится ограничение подачи воды на 30% от договорного объема водопотребления в отношении МУП «Коммунальные услуги» в Староминском районе. Соответствующий приказ подписал и.о. генерального директора ГУП КК «Кубаньводкомплекс» Александр Лазарев, сообщает пресс-служба компании.

Руководство «Кубаньводкомплекса» неоднократно информировало руководителя данного предприятия о возможности введения ограничения подачи воды из-за образовавшейся кредиторской задолженности. Однако никаких действенных мер со стороны МУП «Коммунальные услуги» по погашению задолженности не предпринималось. Задолженность по состоянию на 6 апреля составила 1,1 миллиона рублей, что соответствует объему оплаты за девять месяцев.

Ограничение будет действовать до погашения просроченной задолженности.

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