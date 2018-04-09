Подачу воды ограничили жителям Староминского района Кубани

С 9 апреля 2018 года из-за нарушения сроков оплаты по договорам холодного водоснабжения в соответствии с действующим законодательством РФ вводится ограничение подачи воды на 30% от договорного объема водопотребления в отношении МУП «Коммунальные услуги» в Староминском районе. Соответствующий приказ подписал и.о. генерального директора ГУП КК «Кубаньводкомплекс» Александр Лазарев, сообщает пресс-служба компании.

Руководство «Кубаньводкомплекса» неоднократно информировало руководителя данного предприятия о возможности введения ограничения подачи воды из-за образовавшейся кредиторской задолженности. Однако никаких действенных мер со стороны МУП «Коммунальные услуги» по погашению задолженности не предпринималось. Задолженность по состоянию на 6 апреля составила 1,1 миллиона рублей, что соответствует объему оплаты за девять месяцев.