Подачу воды ограничили жителям Староминского района Кубани
Ограничение связано с долгами МУП «Коммунальные услуги» перед «Кубаньводкомплексом».
Ограничение связано с долгами МУП «Коммунальные услуги» перед «Кубаньводкомплексом».
С 9 апреля 2018 года
Руководство «Кубаньводкомплекса» неоднократно информировало руководителя данного предприятия о возможности введения ограничения подачи воды
Ограничение будет действовать до погашения просроченной задолженности.
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