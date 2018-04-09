Умер калининградский эколог Феликс Алексеев
В Калининграде скончался эколог Феликс Алексеев. Об этом сообщила на своей странице в Facebook член Общественной палаты Калининградской области Ольга Аринцева.
В Калининграде скончался эколог Феликс Алексеев. Об этом сообщила на своей странице в Facebook член Общественной палаты Калининградской области Ольга Аринцева.
Феликс Алексеев родился 5 апреля 1938 года в городе Луге Ленинградской области. Был научным сотрудником НИИ рыбного хозяйства и океанографии, работал в ведомствах, занимающихся охраной окружающей среды, возглавлял общественную организацию «Экологический союз “Право на жизнь”». В 2006 году избран депутатом калининградской областной думы. Алексеев — член Союза журналистов России и заслуженный эколог Российской Федерации.
Учёный занимался актуальными для Калининградской области экологическими проблемами. В частности, он обращал внимание на избыточное количество бобров в регионе и отмечал, что они приносят многомиллионные убытки. Эколог также заявлял об опасности бездомных собак и необходимости борьбы с ними.
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