Умер калининградский эколог Феликс Алексеев

Феликс Алексеев родился 5 апреля 1938 года в городе Луге Ленинградской области. Был научным сотрудником НИИ рыбного хозяйства и океанографии, работал в ведомствах, занимающихся охраной окружающей среды, возглавлял общественную организацию «Экологический союз “Право на жизнь”». В 2006 году избран депутатом калининградской областной думы. Алексеев — член Союза журналистов России и заслуженный эколог Российской Федерации.

Учёный занимался актуальными для Калининградской области экологическими проблемами. В частности, он обращал внимание на избыточное количество бобров в регионе и отмечал, что они приносят многомиллионные убытки. Эколог также заявлял об опасности бездомных собак и необходимости борьбы с ними.