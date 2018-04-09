Паводок в регионах Сибири: «большая вода» еще впереди

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Весеннее половодье продолжает подтапливать населенные пункты Сибирского федерального округа (СФО). Осложнение паводковой ситуации в ряде сибирских регионов ожидается ближе к середине апреля — после прихода тепла и вскрытия рек, сообщили ТАСС представители региональных властей и ГУ МЧС.

Критические уровни не пройдены

В Алтайском крае, где половодье в этом году уже затронуло 115 населенных пунктов, новая волна паводка ожидается к выходным. «Когда будут подъемы выше критических, сейчас сказать сложно. Все зависит от погоды: если будет … тепло, а снегозапасы еще довольно значительные, особенно в предгорных районах, то уровни [воды] будут подниматься быстро. По прогнозу, к выходным потепление до плюс 15 -18 градусов, снег начнет таять более интенсивно, и уровни начнут подниматься», — рассказала ТАСС начальник отдела гидрологии Алтайского гидрометцентра Ольга Прахт.

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В Иркутской и Кемеровской области осложнение паводковой ситуации ожидается в середине апреля, после вскрытия рек. В поселке Хомутово под Иркутском уже подтоплено порядка 30 приусадебных участков — спасатели оказывают помощь местным жителям, которые сами осложнили ситуацию, разрушив дренажную систему, сообщили ТАСС в региональном ГУ МЧС.

Как сообщили в департаменте жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кемеровской области, где в зоне подтопления могут оказаться около 18,4 тыс. человек в 67 населенных пунктах, регион полностью готов к началу паводка и к предотвращению развития ситуации по наихудшему сценарию. Ежедневно на юге области группа контроля обследует русла рек, оценивает состояние ледового покрова, выявляет затороопасные участки, в том числе с помощью беспилотников.

В Красноярском крае, в городе Минусинск, где в минувшее воскресенье поднялся уровень воды в реке Минусинка, оказались подтоплены выезды из города в сторону села Городок. «В настоящее время ситуация стабилизировалась, уровень воды в реке снижается, работы по отсыпке искусственной дамбы в районе транспортной развязки, а также откачка талых вод с пониженных участков города продолжаются», — отметили в мэрии города.

К паводку готовы, проблем не ожидается

Как сообщил в понедельник на аппаратном совещании в правительстве Новосибирской области мэр города Анатолий Локоть, в Новосибирске не прогнозируются ЧС, связанные с паводком.

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«Противопаводковые мероприятия выполняются по плану, в срок. Снежный покров фактически сошел на [сети] рек, первую волну паводка в Новосибирске мы пройдем мягко, без каких-либо ситуаций тревожных», — сказал глава города. На контроле коммунальных служб находятся 42 пункта, которые могут попасть в зону подтопления.