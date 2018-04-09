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12:38 (мск), источник: ЕАН

Главный «оперативник» свердловского главка МВД Олег Курач ушел из полиции

Заместитель начальника полиции ГУ МВД РФ по Свердловской области, полковник Олег Курач покинул систему МВД. Об этом ЕАН стало известно из собственных источников. Информацию об этом в пресс-службе главка официально не комментируют.

Напомним, в Екатеринбург Курач в звании полковника был переведен в конце 2010 года из Москвы, он занял должность начальника управления по борьбе с экономическими преступлениями.

В июле 2011 Курач был назначен начальником управления по борьбе с экономическими преступлениями, ныне — управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Свердловской области.

В прошлом году полковник стал заместителем начальника полиции ГУ МВД РФ по Свердловской области, курировал всю оперативную работу в главке, в том числе — УЭБиПК. Летом 2017 года четверо оперативников управления были помещены под домашний арест в рамках уголовного дела по факту превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).

В конце января в СМИ было транслировано содержание документа под названием «Статистическая оценка деятельности территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации по обеспечению экономической безопасности и противодействию коррупции (ЭБ и ПК)». Речь в нем шла об итогах работу региональных управлений в 2017 году. Согласно этим данным, свердловские антикоррупционеры заняли лишь 72-е место, что могло свидетельствовать об отрицательной оценке их работы руководством министерства.

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