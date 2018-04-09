Главный «оперативник» свердловского главка МВД Олег Курач ушел из полиции

Напомним, в Екатеринбург Курач в звании полковника был переведен в конце 2010 года из Москвы, он занял должность начальника управления по борьбе с экономическими преступлениями.
В июле 2011 Курач был назначен начальником управления по борьбе с экономическими преступлениями, ныне — управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Свердловской области.
В прошлом году полковник стал заместителем начальника полиции ГУ МВД РФ по Свердловской области, курировал всю оперативную работу в главке, в том числе — УЭБиПК. Летом 2017 года четверо оперативников управления были помещены под домашний арест в рамках уголовного дела по факту превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).
В конце января в СМИ было транслировано содержание документа под названием «Статистическая оценка деятельности территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации по обеспечению экономической безопасности и противодействию коррупции (ЭБ и ПК)». Речь в нем шла об итогах работу региональных управлений в 2017 году. Согласно этим данным, свердловские антикоррупционеры заняли лишь 72-е место, что могло свидетельствовать об отрицательной оценке их работы руководством министерства.
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