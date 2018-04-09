Аварийность на московских дорогах за пять лет снизилась на 30%
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Аварийность на дорогах в российской столице снизилась на 30% за пять лет, сообщили РИА Новости в центре организации дорожного движения (ЦОДД) в понедельник.
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Аварийность на дорогах в российской столице снизилась на 30% за пять лет, сообщили РИА Новости в центре организации дорожного движения (ЦОДД) в понедельник.
В центре подчеркнули, что этому способствовало в том числе то, что в городе построили новые развязки и внедрили интеллектуальную транспортную систему.
«За последние пять лет совместными усилиями всех служб города проделана огромная работа в области транспорта и дорог — построены новые развязки, внедрена интеллектуальная транспортная система, снижена более чем на 30% аварийность, переразмечено сотни участков, полностью изменено пространство центральной части города», — рассказали в ЦОДД.
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