Новый тип безвредной обработки рыбьей кожи разработали в Новосибирске
НОВОСИБИРСК, 9 апреля. /ТАСС/.
НОВОСИБИРСК, 9 апреля. /ТАСС/.
Рыбья кожа, обработанная таким способом, может быть использована для производства деталей обуви, аксессуаров из кожи и сувенирной продукции. Об этом в понедельник сообщил ТАСС директор компании BVL Technology Александр Васенев.
«Наша технология позволяет устранить рыбный запах, а также она полностью экологически чистая, так как мы не используем хромовые дубители, которые уже давно запрещены в Европе
По его словам, рыбья кожа в три раза прочнее телячьей, поэтому ее применение делает изделия прочнее и долговечнее.
«Нам удалось выяснить, что для производства витаминной продукции можно использовать рыбьи головы, которые на рыбных производствах также, как и кожа, считаются отходами. Из голов можно легко получать холестерин, однако для этой технологии нам необходимо запустить опытное производство, прежде чем применять ее в промышленных масштабах», — сказал Васенев.
Как сказали ТАСС в Министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, эта разработка может в будущем получить поддержку министерства и помощь в выходе на компании, которые могут заинтересоваться такой технологией.
Как рассказал разработчик, компания планирует получить патент и выйти на международный рынок в ближайшее время.
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