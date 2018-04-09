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13:17 (мск), источник: ТАСС

Новый тип безвредной обработки рыбьей кожи разработали в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 9 апреля. /ТАСС/. Компания-резидент технопарка новосибирского Академгородка (Академпарка) разработала новый тип обработки кожи рыб, который не использует хром, полностью устраняет запах рыбы и при этом безвреден для экологии.

Источник: Reuters

Рыбья кожа, обработанная таким способом, может быть использована для производства деталей обуви, аксессуаров из кожи и сувенирной продукции. Об этом в понедельник сообщил ТАСС директор компании BVL Technology Александр Васенев.

«Наша технология позволяет устранить рыбный запах, а также она полностью экологически чистая, так как мы не используем хромовые дубители, которые уже давно запрещены в Европе из-за их вреда окружающей среде. Сейчас мы получаем заказы на обработанную рыбью кожу от производителей аксессуаров и обувных компаний», — сказал Васенев.

По его словам, рыбья кожа в три раза прочнее телячьей, поэтому ее применение делает изделия прочнее и долговечнее.

Кроме обработки кожи, компания также планирует заниматься переработкой рыбьих голов для получения холестерина.

«Нам удалось выяснить, что для производства витаминной продукции можно использовать рыбьи головы, которые на рыбных производствах также, как и кожа, считаются отходами. Из голов можно легко получать холестерин, однако для этой технологии нам необходимо запустить опытное производство, прежде чем применять ее в промышленных масштабах», — сказал Васенев.

Как сказали ТАСС в Министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, эта разработка может в будущем получить поддержку министерства и помощь в выходе на компании, которые могут заинтересоваться такой технологией.

Как рассказал разработчик, компания планирует получить патент и выйти на международный рынок в ближайшее время.

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