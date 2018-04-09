Бочаров: Паводковая обстановка в Волгоградской области стабилизировалась

Несмотря на сложную ситуацию, особенно на части территорий Еланского и Новоаннинского муниципальных районов, паводковая обстановка в Волгоградской области стабилизировалась. Об этом на оперативном совещании в администрации региона заявил губернатор Андрей Бочаров.

Замеры уровня воды, результаты воздушной разведки, температурный режим, заключение специалистов характеризуются благоприятным прогнозом по весеннему половодью.

В ходе совещания было отмечено, что в связи с паводком в Волгоградской области продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Сейчас в зоне подтопления находятся 29 населенных пунктов — их количество сокращается, всего же с начала половодья пострадали 47 поселений. Правопорядок обеспечивают усиленные наряды полиции, дружинники и казаки — правонарушений в зоне паводковой ситуации не выявлено. На сегодняшний день из подтопленных населенных пунктов отселено 346 человек. Развернуты обеспеченные всем необходимым пункты временного размещения. Сейчас в ПВР находятся 32 жителя, 11 из них — дети. В основном это жители Новоаннинского района.

Губернатор отметил, что жителям оказывается вся необходимая помощь.

— Сил и средств у нас достаточно. Осуществлена их перегруппировка в целях оказания помощи жителям наиболее пострадавших населенных пунктов, — подчеркнул Андрей Бочаров.

Глава региона сделал акцент на необходимости продолжить оказывать первоочередную помощь в тех населенных пунктах, где есть еще подтопления. Он также поставил задачи по ликвидации последствий наводнения в поселениях, откуда вода уже ушла, отметив важность применения средств дезинфекции, проведения контрольных мероприятий.

Также на совещании Андреем Бочаровым поставлены задачи по определению ущерба, нанесенного стихией, и организации выплат пострадавшим: «Социальным службам с привлечением сотрудников администраций, правоохранительных органов, МЧС, депутатского корпуса, общественности приступить комиссионно к обследованию пострадавших домовладений с целью определения ущерба, нанесенного стихией, и также совместно принять решение об оказании помощи».