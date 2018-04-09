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13:05 (мск), источник: Sputniknews.kz

Охранник случайно выкинул украшения на 2,5 миллиона тенге в Астане

АСТАНА, 9 апр — Sputnik. Охранник столичного ювелирного магазина случайно выбросил браслеты на сумму 2,5 миллиона тенге.

Источник: Sputniknews.kz

Авторские изделия из серебра весом пять килограммов оказались в коробке для мусора.

«Мы должны были передать товар в Актау. В магазине стояла коробка, куда я складывал мусор два дня. Мой брат выкинул мусор из коробки и положил туда пакет с ювелирными изделиями. Я, не зная этого, вынес мусор, то есть выкинул в мусорный контейнер», — цитирует охранника Жандоса Амирханова Елорда Инфо.

О том, что произошла ошибка, охранник узнал спустя час. Поиски драгоценностей в контейнере с отходами обернулись неудачей: коробка оказалась пустой.

«Пакет с ювелирными изделиями кто-то забрал. Мы предполагаем, что это люди без определенного место жительства, то есть бомжи. Мы посмотрели все камеры видеонаблюдения вокруг. Там немало камер, но ни одной камеры с обзором вокруг мусорки. Я уверен, что мы найдем эти изделия. Потому что такие украшения делают только под заказ, то есть это эксклюзивные вещи», — сказал Амирханов.

По его словам, сумма ущерба составила 2,5 миллиона тенге. Руководство магазина написало заявление в полицию.

Охранник добавил, что нашедшему украшения полагается вознаграждение.

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