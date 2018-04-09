Охранник случайно выкинул украшения на 2,5 миллиона тенге в Астане
АСТАНА, 9 апр — Sputnik. Охранник столичного ювелирного магазина случайно выбросил браслеты на сумму 2,5 миллиона тенге.
АСТАНА, 9 апр — Sputnik. Охранник столичного ювелирного магазина случайно выбросил браслеты на сумму 2,5 миллиона тенге.
Авторские изделия из серебра весом пять килограммов оказались в коробке для мусора.
«Мы должны были передать товар в Актау. В магазине стояла коробка, куда я складывал мусор два дня. Мой брат выкинул мусор из коробки и положил туда пакет с ювелирными изделиями. Я, не зная этого, вынес мусор, то есть выкинул в мусорный контейнер», — цитирует охранника Жандоса Амирханова Елорда Инфо.
О том, что произошла ошибка, охранник узнал спустя час. Поиски драгоценностей в контейнере с отходами обернулись неудачей: коробка оказалась пустой.
«Пакет с ювелирными изделиями
По его словам, сумма ущерба составила 2,5 миллиона тенге. Руководство магазина написало заявление в полицию.
Охранник добавил, что нашедшему украшения полагается вознаграждение.
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