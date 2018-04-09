Охранник случайно выкинул украшения на 2,5 миллиона тенге в Астане

«Мы должны были передать товар в Актау. В магазине стояла коробка, куда я складывал мусор два дня. Мой брат выкинул мусор из коробки и положил туда пакет с ювелирными изделиями. Я, не зная этого, вынес мусор, то есть выкинул в мусорный контейнер», — цитирует охранника Жандоса Амирханова Елорда Инфо.

«Пакет с ювелирными изделиями кто-то забрал. Мы предполагаем, что это люди без определенного место жительства, то есть бомжи. Мы посмотрели все камеры видеонаблюдения вокруг. Там немало камер, но ни одной камеры с обзором вокруг мусорки. Я уверен, что мы найдем эти изделия. Потому что такие украшения делают только под заказ, то есть это эксклюзивные вещи», — сказал Амирханов.