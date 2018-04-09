Ливни накроют Московский регион в середине недели

«В Москве сегодня-завтра воздух прогреется до плюс 18−19 градусов. Правда, экстремально теплый период окажется недолгим — уже в среду в регион прорвется холодный атмосферный фронт, пройдут ливневые дожди, и в конце рабочей недели дневная температура понизится до плюс 10−12 градусов, что вполне в рамках климата», — говорится в сообщении.