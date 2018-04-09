Ливни накроют Московский регион в середине недели
РИАМО — 9 апр. В середине текущей недели в Подмосковье и Москве ожидаются ливни, которые придут вместе с холодным фронтом, температура в регионе днем понизится до плюс 10 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».
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