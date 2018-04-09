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17:55 (мск), источник: РИАМО

Ливни накроют Московский регион в середине недели

РИАМО — 9 апр. В середине текущей недели в Подмосковье и Москве ожидаются ливни, которые придут вместе с холодным фронтом, температура в регионе днем понизится до плюс 10 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

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Источник: Reuters

«В Москве сегодня-завтра воздух прогреется до плюс 18−19 градусов. Правда, экстремально теплый период окажется недолгим — уже в среду в регион прорвется холодный атмосферный фронт, пройдут ливневые дожди, и в конце рабочей недели дневная температура понизится до плюс 10−12 градусов, что вполне в рамках климата», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщал сотрудник Гидрометцентра России, в столице с 10 апреля и до конца недели ожидается усиление ветра, порывы которого будут достигать 18−22 метров в секунду.

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