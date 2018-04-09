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13:03 (мск), источник: "Российская газета"

В Сибири люди с нарушениями слуха впервые напишут «Тотальный диктант»

В этом году у людей, имеющих ограничение по слуху, появилась возможность написать «Тотальный диктант». Как рассказали организаторы акции, в Новосибирске для них будет организована специальная площадка.

Источник: РИА "Новости"

— В этом году, как и в прошлом, будут работать две площадки, на которых диктант смогут написать незрячие и слабовидящие люди. Плюс в этом году присоединилась площадка для людей с нарушениями слуха. Там текст диктанта «зачитает» сурдопереводчик. Площадка рассчитана на 60 человек, — сообщила в пресс-центре ТАСС в Новосибирске координатор акции в регионе Дарья Макарова.

Одной из главных площадок для диктанта в Новосибирске станет новый зал ожидания в аэропорту Толмачево, здесь разместится до 260 участников. А текст прочтет приглашенный «звездный диктатор» — актер и телеведущий, уроженец Новосибирска Андрей Бочаров. Кроме того, в Новосибирске диктант будет прочитан с помощью голосового помощника компании «Яндекс» — Алисы.

В этом году, по прогнозам организаторов, в ежегодной образовательной акции «Тотальный диктант» примут участие более восьми тысяч жителей Новосибирской области. Акция пройдет 14 апреля и охватит около 1000 городов по всему миру. Столицей впервые станет не Новосибирск, а Владивосток, где на главной площадке свой текст прочитает автор «Тотального диктанта-2018» писательница Гузель Яхина.

Справка «РГ».

Первый диктант состоялся в Новосибирском госуниверситете в 2004 году. В 2017 году «Тотальный диктант» прошел в 866 городах 71-й страны, участие в нем приняли более 200 тысяч человек.

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