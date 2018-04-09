В Сибири люди с нарушениями слуха впервые напишут «Тотальный диктант»

Источник: РИА "Новости"

— В этом году, как и в прошлом, будут работать две площадки, на которых диктант смогут написать незрячие и слабовидящие люди. Плюс в этом году присоединилась площадка для людей с нарушениями слуха. Там текст диктанта «зачитает» сурдопереводчик. Площадка рассчитана на 60 человек, — сообщила в пресс-центре ТАСС в Новосибирске координатор акции в регионе Дарья Макарова.

Одной из главных площадок для диктанта в Новосибирске станет новый зал ожидания в аэропорту Толмачево, здесь разместится до 260 участников. А текст прочтет приглашенный «звездный диктатор» — актер и телеведущий, уроженец Новосибирска Андрей Бочаров. Кроме того, в Новосибирске диктант будет прочитан с помощью голосового помощника компании «Яндекс» — Алисы.

В этом году, по прогнозам организаторов, в ежегодной образовательной акции «Тотальный диктант» примут участие более восьми тысяч жителей Новосибирской области. Акция пройдет 14 апреля и охватит около 1000 городов по всему миру. Столицей впервые станет не Новосибирск, а Владивосток, где на главной площадке свой текст прочитает автор «Тотального диктанта-2018» писательница Гузель Яхина.

Справка «РГ».