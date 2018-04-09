Сильный порывистый ветер прогнозируют синоптики на Южном Урале 10 апреля

Источник: Reuters

Порывы ветра до 18 метров в секунду прогнозируют синоптики в Челябинской области днем 10 апреля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации ЦГМС, в ближайшие сутки в регионе ожидается северо-западный ветер с переходом на юго-западный, ночью отдельные порывы до 15-ти, днем во вторник — до 18 метров в секунду.

«Температура воздуха ночью будет минус 1−6, в низинах — до 11, завтра днем — плюс 5−10, на юге — до 13 градусов», — говорится в сообщении.