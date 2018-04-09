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13:04 (мск), источник: dostup1.ru

Сильный порывистый ветер прогнозируют синоптики на Южном Урале 10 апреля

Ближайшей ночью отдельные порывы могут достичь 15-ти, днем во вторник — 18 метров в секунду.

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Источник: Reuters

Порывы ветра до 18 метров в секунду прогнозируют синоптики в Челябинской области днем 10 апреля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации ЦГМС, в ближайшие сутки в регионе ожидается северо-западный ветер с переходом на юго-западный, ночью отдельные порывы до 15-ти, днем во вторник — до 18 метров в секунду.

«Температура воздуха ночью будет минус 1−6, в низинах — до 11, завтра днем — плюс 5−10, на юге — до 13 градусов», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в среду, 11 апреля, ожидается усиление порывов ветра до 20 м/с.

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