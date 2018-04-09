Главный синоптик Санкт-Петербурга дал отмашку: автомобилистам пора менять резину

Куртки и шапки долой: в Петербурге сегодня даже не весна, а лето. Столбики термометров показывают уверенные +16,а кое-как и все +20. Но, увы, завтра в город вернется привычная апрельская погода.

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— Теплый циклон уйдет и снова будет +6…+8, — рассказал «Комсомольской правде в Петербурге» главный синоптик Петербурга Александр Колесов. — Во вторник еще возможен мокрый снег, но в целом до конца недели будет сухо и солнечно. Стандартная петербургская весна.

А ведь автомобилисты уже приготовились менять резину. Можно ли?

— В городе — без проблем, — уверен Александр Колесов. — Если же часто ездите за город, то пока лучше подождать. Там еще будут заморозки.

Кстати, сегодняшний день уже побил рекорд.