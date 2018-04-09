Главный синоптик Санкт-Петербурга дал отмашку: автомобилистам пора менять резину
Александр Колесов заверил, что в городе заморозков уже не будет. А вот в области минусовые температуры еще дадут о себе знать.
Александр Колесов заверил, что в городе заморозков уже не будет. А вот в области минусовые температуры еще дадут о себе знать.
Куртки и шапки долой: в Петербурге сегодня даже не весна, а лето. Столбики термометров показывают уверенные +16,а
— Теплый циклон уйдет и снова будет +6…+8, — рассказал «Комсомольской правде в Петербурге» главный синоптик Петербурга Александр Колесов. — Во вторник еще возможен мокрый снег, но в целом до конца недели будет сухо и солнечно. Стандартная петербургская весна.
А ведь автомобилисты уже приготовились менять резину. Можно ли?
— В городе — без проблем, — уверен Александр Колесов. — Если же часто ездите за город, то пока лучше подождать. Там еще будут заморозки.
Кстати, сегодняшний день уже побил рекорд.
— Экстремальный день сегодня, уже +16 градусов, — рассказал синоптик. — Абсолютный максимум для 9 апреля +18,3 градуса был в 2001 году. Так что, сегодня точно его перекроем.
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