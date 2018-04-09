110 дней из жизни попугаев показали в невероятном таймлапсе (видео)
На видео попало рождение птиц и их первые полеты.
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На видео попало рождение птиц и их первые полеты.
Самые трогательные моменты из жизни трех гиацинтовых ар из Индонезии сняли на видео. В ролике показан момент появления птенцов на свет, их первые движения и, конечно же, первые попытки летать.
В ролик вошли кадры, показывающие жизнь птенцов на протяжении первых 110 дней их жизни.
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