В Башкирии на майские праздники будет по-настоящему жарко

Каждый житель Башкирии с нетерпением ждет майских праздников и заранее строит планы на столь длинные выходные. Кто-то планирует ехать в другой город на экскурсию, кто-то с друзьями и семьей выбирается на шашлыки, а кто-то уже с нетерпением ждет начала садовых работ.

В этом году жители республики отдохнут три дня подряд — 30 апреля, 1 и 2 мая. А на День Победы — всего один, 9 мая.

Синоптики уже дали свой первый прогноз на предстоящие мини-каникулы. Между прочим, он очень благоприятный — на майских праздниках будет по-настоящему жарко. Так, в воскресенье, 30 апреля, в Башкирии установится теплая, солнечная погода с температурой до +18 градусов. По данным синоптиков, самая высокая температура в этот день была в 1982 году (+31 градус). Цифры этого года названы на основе статистики последних десяти лет.

В первый день мая погода не изменится — самое то уехать на шашлыки. Будет тепло, хоть и немного облачно. Столбик термометра покажет +19 градусов днем, а ночью опустится до +4. Другие два выходных дня снова порадуют жителей солнцем и теплом. Ожидается +19 градусов, из-за облаков снова покажется яркое солнце.