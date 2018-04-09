В Башкирии на майские праздники будет по-настоящему жарко
Синоптики дали первый прогноз.
Синоптики дали первый прогноз.
Каждый житель Башкирии с нетерпением ждет майских праздников и заранее строит планы на столь длинные выходные.
В этом году жители республики отдохнут три дня подряд — 30 апреля, 1 и 2 мая. А на День Победы — всего один, 9 мая.
Синоптики уже дали свой первый прогноз на предстоящие
В первый день мая погода не изменится — самое то уехать на шашлыки. Будет тепло, хоть и немного облачно. Столбик термометра покажет +19 градусов днем, а ночью опустится до +4. Другие два выходных дня снова порадуют жителей солнцем и теплом. Ожидается +19 градусов,
В Уфе погода почти ничем не отличается от средней по республике. Будет также тепло, солнечно и без осадков. Только вот День Победы в Башкирии будет прохладным — всего лишь +12 и облачно. Температура воздуха ночью опустится до 0 градусов. Осадков, по данным метеорологов, не ожидается.
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