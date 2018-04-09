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13:14 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Прокуратура внесла представление Вадиму Кстенину за нарушение закона о муниципальной службе

Надзорный орган обратил внимание на «грубейшие» недостатки.

Прокуратура внесла представление нынешнему мэру Воронежа Вадиму Кстенину «об устранении грубейших нарушений законодательства о муниципальной службе», сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 9 апреля. Недочеты выявили, когда чиновник был в статусе временно исполняющего обязанности главы городской администрации.

По данным надзорного органа, в ряде случаев в администрацию на должность муниципальных служащих принимали сотрудников коммерческих организаций, которые имели статус учредителей хозяйствующих субъектов.

Например, занимающий в настоящее время должность руководителя контрольно-аналитического управления администрации Геннадий Боев при поступлении на муниципальную службу являлся генеральным директором ООО «Народная лотерея — Воронеж». Также, согласно данным налоговой службы, он являлся учредителем ООО «Воронежский центр предпринимательства и охраны труда». При трудоустройстве и дальнейшем прохождении муниципальной службы Боев скрыл от работодателя эти обстоятельства.

Прокуроры указали в акте на «грубейшие нарушения федерального законодательства», грозящие освобождением от занимаемой должности. Ведомство пообещало проконтролировать ход устранения нарушений.

Вадим Кстенин с 25 декабря 2017 года был временно исполняющим обязанности главы городского округа город Воронеж. Избавился от приставки «врио» 4 апреля 2018 года, получив 20 голосов депутатов гордумы.

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