Прокуратура внесла представление Вадиму Кстенину за нарушение закона о муниципальной службе

Прокуратура внесла представление нынешнему мэру Воронежа Вадиму Кстенину «об устранении грубейших нарушений законодательства о муниципальной службе», сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 9 апреля. Недочеты выявили, когда чиновник был в статусе временно исполняющего обязанности главы городской администрации.

По данным надзорного органа, в ряде случаев в администрацию на должность муниципальных служащих принимали сотрудников коммерческих организаций, которые имели статус учредителей хозяйствующих субъектов.

Например, занимающий в настоящее время должность руководителя контрольно-аналитического управления администрации Геннадий Боев при поступлении на муниципальную службу являлся генеральным директором ООО «Народная лотерея — Воронеж». Также, согласно данным налоговой службы, он являлся учредителем ООО «Воронежский центр предпринимательства и охраны труда». При трудоустройстве и дальнейшем прохождении муниципальной службы Боев скрыл от работодателя эти обстоятельства.

Прокуроры указали в акте на «грубейшие нарушения федерального законодательства», грозящие освобождением от занимаемой должности. Ведомство пообещало проконтролировать ход устранения нарушений.