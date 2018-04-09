Синий забор на Нижне-Волжской набережной уберут до 15 мая

Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в департаменте строительства администрации Нижнего Новгорода, по состоянию на 9 апреля общая готовность благоустройства Нижне-Волжской набережной составляет 68%.

Согласно информации, в апреле должны быть завершены строительно-монтажные работы. Озеленение и установку малых архитектурных форм планируется выполнить в мае. В частности, завершение всех работ запланировано до 15 мая.

Напомним, по данным на 13 марта Нижне-Волжская набережная была готова на 66%.

Ранее сообщалось, что по графику сдача объекта была запланирована на конец мая 2018 года, но подрядчик взял на себя обязательство закончить работы на месяц раньше.

Напомним также, что «синий забор» на Нижневолжской набережной планировалось убрать в декабре 2017 года, однако потом этот срок перенесли до апреля 2018 года.