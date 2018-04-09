Синий забор на Нижне-Волжской набережной уберут до 15 мая
Нижний Новгород. 9 апреля.
Нижний Новгород. 9 апреля.
Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в департаменте строительства администрации Нижнего Новгорода, по состоянию на 9 апреля общая готовность благоустройства
Согласно информации, в апреле должны быть завершены
Напомним, по данным на 13 марта
Ранее сообщалось, что по графику сдача объекта была запланирована на конец мая 2018 года, но подрядчик взял на себя обязательство закончить работы на месяц раньше.
Напомним также, что «синий забор» на Нижневолжской набережной планировалось убрать в декабре 2017 года, однако потом этот срок перенесли до апреля 2018 года.
Кроме того сообщалось, что амфитеатр и фонтан планируется построить на восстановленной
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