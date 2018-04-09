Новые подробности смертельной аварии в Дзержинске: водитель Maybach обращался к врачу
Полиция ищет свидетелей ДТП.
Полиция ищет свидетелей ДТП.
Стали известны новые подробности страшного ДТП, которое произошло в Дзержинске Нижегородской области вечером 6 апреля.
По данным Управления ГИБДД по Нижегородской области, 6 апреля, в 22.25, на улице Гайдара, у дома 61 В столкнулись автомобили Майбах и Фольксваген. В результате ДТП погибла 33-летняя
За рулем Майбах находился 33-летний мужчина. Его стаж вождения 15 лет.
По данным дорожных полицейских, водитель престижной иномарки обращался к врачам в травмпункт. После осмотра он был отпущен из медицинского учреждения.
Очевидцев, а также владельцев автотранспорта с регистраторами, на которых имеется запись этой аварии, просят позвонить по телефонам:
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.