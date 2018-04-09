Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
90-летняя Элина Быстрицкая: «Силы берегу для следующего юбилея»
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Оксана Акиньшина показала младшую дочь
Дом Бьорндалена и Домрачевой под Минском почти готов (фото)
Ольга Бузова: «Цифрам я доверяю больше, чем мужчинам»
Тайный визит: лидер КНДР побывал в Китае Лидер КНДР Ким Чен Ын побывал в Китае и провел переговоры с председателем КНР
90-летняя Элина Быстрицкая: «Силы берегу для следующего юбилея»
Орбакайте, Лядова, Михалковы на вручении премии «Белый квадрат»
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Огромный внедорожник Kia: новые подробности
Российская актриса Волчкова умерла на 48 году жизни - СМИ
СМИ: Юлия Скрипаль разрушила план Лондона по РФ
Ольга Бузова: «Цифрам я доверяю больше, чем мужчинам»
7 ошибок при использовании презервативов
Муж Меньшовой заговорил о тяжелом расставании с женой - СМИ
СМИ: Скрипаль разрушила план Лондона очернить РФ
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Налоги на гаражи и бани начислят автоматически
Фоторепортажи
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
10Скончался Сергей Мавроди
13:20 (мск), источник: Нижегородская правда

Новые подробности смертельной аварии в Дзержинске: водитель Maybach обращался к врачу

Полиция ищет свидетелей ДТП.

Стали известны новые подробности страшного ДТП, которое произошло в Дзержинске Нижегородской области вечером 6 апреля.

По данным Управления ГИБДД по Нижегородской области, 6 апреля, в 22.25, на улице Гайдара, у дома 61 В столкнулись автомобили Майбах и Фольксваген. В результате ДТП погибла 33-летняя женщина-водитель Фольксваген.

За рулем Майбах находился 33-летний мужчина. Его стаж вождения 15 лет.

По данным дорожных полицейских, водитель престижной иномарки обращался к врачам в травмпункт. После осмотра он был отпущен из медицинского учреждения.

Очевидцев, а также владельцев автотранспорта с регистраторами, на которых имеется запись этой аварии, просят позвонить по телефонам: 8 8313 32−02−02, 8 8313 25−02−02, 89036070189, 02.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Таисия Кудашкина: ТОП-100 человек на FACEBOOKе, на которых вам нужно подпис
Названа причина экстренной эвакуации в ТРК «Небо»
Израиль нанес новый удар по целям в Сирии
США обрушили российский рынок
В африканской пустыне нашли руины загадочного храма
Как герои аниме. Художница «очеловечила» российские города
Как Бахрейн угрожает обрушить цены на нефть
Венгрия встала на защиту Виктора Орбана
Генпрокуратура заподозрила Великобританию в смерти Березовского
Спорт
«Регулярка» НХЛ: Кучеров в элите, у Овечкина новый личный трофей Овечкин в седьмой раз (пятый — за шесть лет) завоевал приз лучшему снайперу регулярного чемпионата «Морис Ришар Трофи»
Авто
«Приезжие» - новая проблема на российских дорогах В МВД фиксируют рост числа аварий, произошедших по вине приезжих из стран СНГ, а также количества ДТП на железнодорожных переездах
Hi-Tech
У Илона Маска появился конкурент. Virgin разрабатывает собственный Hyperloop (видео) Сверхскорый вакуумный поезд будет развивать скорость до 1000 км/ч.
Кино
Боярский прокомментировал слова Козловского о «хамстве россиян» Резкие высказывания актера об отечественных зрителях в недавнем интервью вызвали широкий общественный резонанс
Недвижимость
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Леди
Ольга Бузова: «Цифрам я доверяю больше, чем мужчинам» Звезда рассказала о том, как умудряется совмещать ведение нескольких бизнесов, сольную карьеру и личную жизнь – и как еще не сошла с ума от такого круговорота.
Дети
Как звезды с детьми отпраздновали Пасху (фото) Куличи, разноцветные яйца, разнообразные угощения: рассказываем, как звезды с детьми отметили светлый праздник
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь