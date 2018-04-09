Красноярской филармонии ищут нового руководителя. Об этом «Комсомольской правде"-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального министерства культуры.

И действительно, объявление о конкурсе на замещение вакантной должности гендиректора филармонии уже опубликовано на сайте минкульта.

От кандидата на должность требуют: наличие высшего образования, знания Конституции, бюджетного кодекса, основ закона РФ «О культуре», а также опыт руководящей работы не менее пяти лет.