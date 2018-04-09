Красноярской филармонии ищут нового руководителя
Объявление о вакансии разместили на официальном сайте краевого минкульта.
Объявление о вакансии разместили на официальном сайте краевого минкульта.
Красноярской филармонии ищут нового руководителя. Об этом «Комсомольской правде"-Красноярск рассказали в
И действительно, объявление о конкурсе на замещение вакантной должности гендиректора филармонии уже опубликовано на сайте минкульта.
От кандидата на должность требуют: наличие высшего образования, знания Конституции, бюджетного кодекса, основ закона РФ «О культуре», а также опыт руководящей работы не менее пяти лет.
Напомним, прежний директор филармонии сейчас находится под следствием. Ее и других ключевых сотрудников учреждения подозревают в денежных махинациях.
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