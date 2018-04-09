В Корее создали робота для борьбы с одиночеством среди молодых людей
Главная задача устройства — мотивировать молодежь звонить друг другу или писать в мессенджерах.
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Главная задача устройства — мотивировать молодежь звонить друг другу или писать в мессенджерах.
Создатели протестировали робота Fribo на нескольких молодых людях, и тот получил хорошие отзывы. Идея в том, что «котоморда» смотрит за действиями владельца и рассказывает о них его друзьям. И роботы друзей занимаются тем же.
Так Fribo мотивирует людей общаться и борется с их одиночеством. Косвенный эффект — некоторые молодые люди изменили свой распорядок дня и разнообразили досуг.
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