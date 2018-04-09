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14:20 (мск), источник: UzReport.news

В Узбекистане отмечается 682-летие со дня рождения Амира Темура

Сегодня отмечается 682 года со дня рождения великого государственного деятеля и полководца Амира Темура.

Источник: UzReport.news

Накануне дня рождения великого Сахибкирана во многих учреждениях страны проводятся культурно-просветительские мероприятия — научные конференции, форумы, симпозиумы.

Отметим, что значение духовного наследия эпохи Амира Темура, личности Сахибкирана как государственного деятеля, великого строителя, покровителя науки и просвещения, непревзойденного полководца, роли темуридов в истории человеческой цивилизации трудно переоценить.

Амир Темур перестроил Самарканд и превратил его в одну из прекраснейших столиц мира. Он собрал там ученых, искусных мастеров и ремесленников из многих стран, очень дорожил ими и оказывал всяческое почтение.

Велика заслуга Амира Темура как покровителя науки и просвещения. Историки отмечают, что он очень высоко ценил значение науки и знаний для процветания государства. Смог создать и заложить прочный фундамент развития науки и знаний.

Имя Сахибкирана сегодня находится в одном ряду с именами великих деятелей мировой истории. Мудрый правитель огромной империи обладал острым и проницательным умом, был гениальным стратегом и искусным полководцем, а его сочинение о государственном управлении «Темур тузуклари» («Уложения Темура») не потеряло своего научного и философского значения по сей день.

В 1993 году в Ташкенте был установлен памятник Амиру Темуру, учрежден орден Амира Темура, открылись фонд, музей, его именем названы улицы.

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