В Узбекистане отмечается 682-летие со дня рождения Амира Темура

Источник: UzReport.news

Накануне дня рождения великого Сахибкирана во многих учреждениях страны проводятся культурно-просветительские мероприятия — научные конференции, форумы, симпозиумы.

Отметим, что значение духовного наследия эпохи Амира Темура, личности Сахибкирана как государственного деятеля, великого строителя, покровителя науки и просвещения, непревзойденного полководца, роли темуридов в истории человеческой цивилизации трудно переоценить.

Амир Темур перестроил Самарканд и превратил его в одну из прекраснейших столиц мира. Он собрал там ученых, искусных мастеров и ремесленников из многих стран, очень дорожил ими и оказывал всяческое почтение.

Велика заслуга Амира Темура как покровителя науки и просвещения. Историки отмечают, что он очень высоко ценил значение науки и знаний для процветания государства. Смог создать и заложить прочный фундамент развития науки и знаний.

Имя Сахибкирана сегодня находится в одном ряду с именами великих деятелей мировой истории. Мудрый правитель огромной империи обладал острым и проницательным умом, был гениальным стратегом и искусным полководцем, а его сочинение о государственном управлении «Темур тузуклари» («Уложения Темура») не потеряло своего научного и философского значения по сей день.